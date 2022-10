Ciclismo: presentato il Tour 2023, percorso adatto agli scalatori

CICLISMO

Si parte il 1° luglio da Bilbao, conclusione il 23 sugli Champs-Élysées a Parigi

© ansa Tante montagne, meno chilometri a cronometro, lo storico ritorno del Puy de Dome - il più alto vulcano spento dell'Auvergne - le Alpi e ancor più i Vosgi che decideranno le sorti della Grande Boucle: svelato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2023, il numero 110. Il via il primo luglio da Bilbao, in Spagna, conclusione il 23 sugli Champs-Élysées a Parigi, per un totale di 3.404 km. Sono ben 30 i gran premi della montagna, sette in più rispetto all'edizione 2022.

Quattro gli arrivi in vetta, uno in meno rispetto a un anno fa ma uno in più rispetto al 2021; e poi una sola frazione a cronometro, che sarà in quota, su terreno scosceso, sulle Alpi, in occasione della 16a tappa tra Passy e Combloux. I corridori dovranno in particolare scalare la famosa collina Domancy. Delle 21 tappe, ci sono 8 tappe pianeggianti, 4 tappe collinari, 8 tappe di montagna con 4 arrivi in quota (Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier e Saint-Gervais Mont-Blanc) e una tappa di montagna. Ci saranno due giorni di riposo, lunedì 10 e 17 luglio.