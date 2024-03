Ciclismo, Philipsen domina la 2a tappa della Tirreno-Adriatico e lancia un segnale per la Sanremo

CICLISMO

© ansa Sul traguardo di Follonica Jasper Philipsen non lascia spazio a nessuno. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck ha conquistato la seconda tappa della Tirreno-Adriatico superando il connazionale Tim Merlier (Soudal-Quick Step) e l'eritreo Birniam Girmay (Intermarché - Wanty). Una volata vinta da completo dominatore per il 26enne di Mol che ha lanciato un importante segnale in vista della Milano-Sanremo.

Pronti e via è partita la fuga di giornata che ha visto l'inserimento di Lorenzo Quartucci (Team Corratec - Vini Fantini), Jan Stöckli (Team Corratec - Vini Fantini), Davide Bais (Team Polti Kometa) e Filippo Magli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) capace di guadagnare un vantaggio massimo di tre minuti sul gruppo.

In vista del traguardo volante Stöckli ha allungato in solitaria costringendo gli altri battistrada ad alzare bandiera bianca e farsi riprendere dal plotone guidato dalle squadre dei velociste che hanno chiuso sull'austriaco a trentasei chilometri dall'arrivo presentandosi nel circuito finale tutti compatti.

Sprint senza rivali per Jasper Philipsen che ha seguito alla perfezione il connazionale Tim Merlier trionfando a braccia alzate davanti al portacolori della Soudal-Quick Step e l'etiope Biniam Girmay (Intermarché - Wanty). In chiave italiana l'ottavo posto per Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) e il decimo di Jonathan Milan (Lidl-Trek).