Ciclismo, il Tour de France riparte da Lille: ufficializzato il via della Grande Boucle 2025

CICLISMO

La Francia tornerà a ospitare la partenza della celebre competizione a distanza di quattro anni

© Getty Images Il Tour de France riparte da Lille. La città transalpina ospiterà il via dell'edizione 2025 riportando così la Grande Departe nella terra di Luigi XIV dopo quattro anni di distanza. Per ritrovare un percorso interamente sul territorio d'origine è necessario tornare indietro al 2021 quando la celebre competizione prese il via da Brest prima di vedere gli atleti scattare rispettivamente da Copenaghen nel 2022 e da Bilbao nel 2023 senza dimenticare Firenze nel 2024.

Una sorta di ritorno a casa per il Tour de France che già per due volte aveva visto la città dell'Hauts-de-France ospitare la partenza della tappa inaugurale nel 1960 con il successo del belga Julien Schepens e con il prologo del 1994 che regalò la maglia gialla al britannico Chris Boardmann. "I dettagli di questo Grand Départ e le prime tappe saranno svelati giovedì 30 novembre in una conferenza stampa che si svolgerà a Lille" ha comunicato l'Amaury Sports Organisation che si occuperà dell'evento.

