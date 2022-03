Ciclismo, Gand-Wevelgem: Girmay fa la storia, è il primo africano a vincere una Classica

Biniam Girmay vince la Gand-Wevelgem 2022 e scrive una pagina indelebile di ciclicmo, diventando il primo africano a trionfare nella storica corsa in linea. L'eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert si è imposto in una volata a quattro corridori, anticipando Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Dries Van Gestel (TotalEnergies) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), con i quali era andato in fuga a 24 km dall'arrivo.

Getty Images