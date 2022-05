Ciclismo: dalla gioia al ritiro, Girmay deve abbandonare il Giro per il problema all'occhio

CICLISMO

È stato lo stesso velocista eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert ad annunciarlo con un videomessaggio sui social

La squadra ha preferito per cautela di non farlo partire per l'11/a tappa. Girmay verrà comunque sottoposto a ulteriori accertamenti. "A seguito di un incidente sul podio, gli esami medici hanno rivelato un'emorragia nella orbita dell'occhio sinistro. Il suo infortunio sta evolvendo nella giusta direzione e nei prossimi giorni sarà seguito da un'equipe medica" - ha spiegato in un comunicato il medico della squadra Piet Daneels - Per ridurre al minimo il rischio di espansione dell'emorragia e della pressione intraoculare, si raccomanda vivamente di evitare l'attività fisica. La nostra priorità è una completa guarigione dell'infortunio ed è per questo che abbiamo deciso insieme al corridore e alla direzione sportiva che Biniam non partirà nell'undicesima tappa".

Girmay aveva già scritto la storia a fine marzo, con il successo nella Gent-Wevelgem, diventando il primo corridore africano a vincere una classica del ciclismo.