Cavendish, fine 2021 da incubo: aggredito in casa da quattro uomini armati

LO SPAVENTO

I ladri hanno minacciato moglie e figli pochi giorni dopo l'incidente di Gand del britannico, che intanto ha rinnovato con la Quick Step

Il campione olimpico di ciclismo Mark Cavendish, lo scorso 27 novembre è stato "aggredito violentemente" con un coltello da quattro uomini armati e mascherati che hanno fatto irruzione nella sua casa, nell'Essex, in Inghilterra, nel cuore della notte. I rapinatori anno minacciato moglie e figli e hanno saccheggiato l'abitazione. Il 36enne britannico ha affermato che i suoi figli "hanno temuto per la loro vita" durante l'attacco e ora "ne stanno "affrontando i traumi".

Un finale di 2021 terribile per il campione britannico che pochi giorni prima dell'aggressione era finito in terapia intensiva in seguito a una brutta caduta alla Sei Giorni di Gand.

Caduto durante la prova di madison, Cavendish ha riportato la frattura di due coste e il collasso parziale di un polmone passando in quel caso la notte in osservazione in terapia intensiva. Era il 22 novembre, giusto cinque giorni prima della violenta aggressione subita nella propria casa in Inghilterra raccontata dallo stesso campione.

Almeno una buona notizia questo finale di anno l'ha portata al britannico. Dopo spavento e paura, Cavendish ha firmato il rinnovo del contratto con la Quick Step. Il 36enne velocista, già campione del mondo 2011, ha firmato con la squadra che lo ha riaccolto e rilanciato in questo 2021 in cui ha vinto quattro tappe al Tour (con la maglia verde) che gli hanno permesso di raggiungere Eddy Merckx come plurivincitore (34 successi) alla Grande Boucle.