Caso Pantani, legali genitori: "Non ci opponiamo a richiesta archiviazione, tradito da persone di cui si fidava"

I legali della famiglia Pantani: "Abbandonato da persone di cui si fidava" - "Se si considera, come scrive la procura di Trento all'esito di un diligente e scrupoloso lavoro investigativo, che dopo Madonna di Campiglio Marco Pantani fu lasciato solo non unicamente dalle istituzioni del ciclismo ma dall'apparato della sua stessa società che invece avrebbe dovuto adeguatamente tutelarlo come uomo e 'patrimonio' sportivo ed economico - dicono i legali - e si ha riguardo al fatto, rilevato e per certi versi stigmatizzato nelle proprie determinazioni dal pm di Trento, che anche nel corso delle ultime indagini nessuno di coloro che rivestivano soprattutto ruoli dirigenziali e operativi nel team d'appartenenza ha inteso fornire un qualsiasi contributo o elemento probatorio, deve concludersi che Marco Pantani sia stato abbandonato alla solitudine, e sostanzialmente tradito, da persone in cui riponeva fiducia. Sentimento vitale per Pantani, come la riconoscenza e l'amicizia, merce rara in quell'ambiente dove si verificarono i fatti che, poi, ne determinarono la morte".