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GRAVEL RUNNING

Salomon GRVL Concept: nuova "super shoe" ibrida per asfalto e terreni misti

Il nuovo modello unisce l’ammortizzazione esplosiva delle “super shoe” da strada con l’aderenza e la protezione pensate per il fondo gravel

14 Mag 2026 - 10:44
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Salomon presenta GRVL Concept, una rivoluzionaria e ibrida scarpa da running che combina il ritorno di energia e la propulsione di una “super shoe” da strada con il grip e la protezione necessari per l’esplorazione off-road. Progettata per i runners che vogliono abbandonare l’asfalto in libertà senza rinunciare alla performance, GRVL Concept racchiude l’innovazione più avanzata del brand in una proposta versatile e dinamica.