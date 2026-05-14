Salomon GRVL Concept: nuova "super shoe" ibrida per asfalto e terreni misti

Salomon presenta GRVL Concept, una rivoluzionaria e ibrida scarpa da running che combina il ritorno di energia e la propulsione di una “super shoe” da strada con il grip e la protezione necessari per l’esplorazione off-road. Progettata per i runners che vogliono abbandonare l’asfalto in libertà senza rinunciare alla performance, GRVL Concept racchiude l’innovazione più avanzata del brand in una proposta versatile e dinamica.