Finale folle al Giro d'Italia: Arrieta vince tra cadute e strade sbagliate

Finale di quinta tappa del Giro d'Italia 2026 da brividi causa pioggia: prima Arrieta scivola e perde 30’’, poi Eulalio lo emula e viene ripreso dallo spagnolo che però sbaglia clamorosamente strada a 2 km dal termine. Vittoria per Eulalio? No: il portoghese si pianta negli ultimi 500 metri, Arrieta ricuce il divario con il rivale e trionfa a sorpresa.