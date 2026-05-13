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giro d'italia

Finale folle al Giro d'Italia: Arrieta vince tra cadute e strade sbagliate

Incredibile finale della quinta tappa del Giro d'Italia: sotto la pioggia succede di tutto tra Arrieta ed Eulalio. Ecco le foto degli ultimi chilometri

13 Mag 2026 - 19:02
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Finale di quinta tappa del Giro d'Italia 2026 da brividi causa pioggia: prima Arrieta scivola e perde 30’’, poi Eulalio lo emula e viene ripreso dallo spagnolo che però sbaglia clamorosamente strada a 2 km dal termine. Vittoria per Eulalio? No: il portoghese si pianta negli ultimi 500 metri, Arrieta ricuce il divario con il rivale e trionfa a sorpresa.

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