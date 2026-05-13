Salomon Gravel Vibe Tour: correre a ritmo di musica

Salomon è il brand di riferimento per il lifestyle legato agli sport di montagna, che progetta e sviluppa prodotti autentici e di alta qualità, tra calzature, abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali, nel cuore delle Alpi francesi. Siamo più che innovatori, siamo visionari. Non prevediamo le tendenze, ma contribuiamo a definirle e a plasmare il futuro. Presso l’Annecy Design Center, designer, ingegneri e atleti lavorano insieme per esplorare nuovi territori creativi e dare forma al futuro dello sport e della sua cultura.