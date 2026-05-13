Salomon Gravel Vibe Tour: correre a ritmo di musica
Sette tappe per un'esperienza immersiva e collettiva tra asfalto, parchi e verde cittadinodi Stefano Gatti
© Salomon Ufficio Stampa
Salomon porta il gravel running nelle città italiane con il nuovo Gravel Vibe Tour, un format che unisce corsa urbana, musica e community, trasformando il running in un’esperienza condivisa nella quale il ritmo non è dettato dal cronometro, ma dall’energia delle persone che corrono insieme. Da sabato 16 maggio a domenica7 giugno sette appuntamenti tra Milano, Verona, Roma e Bergamo con run urbane pensate per vivere il gravel running in una dimensione accessibile, fluida e non competitiva, una Gravel DJ-Bike itinerante e momenti dedicati alla community stessa. I percorsi attraversano contesti urbani alternando asfalto, parchi e verde cittadino, senza classifiche né tempi ufficiali: ogni partecipante può trovare il proprio passo all’interno del gruppo.
A rendere ogni tappa ancora più distintiva è la presenza della Gravel DJ-Bike itinerante: si tratta di una cargo bike attrezzata con consolle che accompagna il gruppo lungo tutto il percorso, suonando live durante la corsa e trasformando ogni run in un’esperienza ancora più immersiva e collettiva. Ad accompagnare il tour sarà una selezione di DJ, con l’obiettivo di creare atmosfere, connessioni ed energia uniche in ogni città.
© Salomon UffIcio Stampa
La modalità gravel rappresenta oggi uno dei trend più rilevanti del running contemporaneo: un approccio che supera la logica della performance pura e valorizza l’esperienza, l’adattabilità e la dimensione collettiva della corsa. Il Gravel Vibe Tour nasce proprio da questa visione, portando il gravel nel contesto urbano e nelle community che lo vivono ogni giorno.
"Il gravel running rappresenta un modo diverso di vivere la corsa: più libero, più fluido e più connesso alle persone e agli spazi che attraversiamo. Con il Gravel Vibe Tour vogliamo portare questa energia dentro le città, creando momenti reali di incontro, musica e condivisione attorno a una nuova cultura del movimento". (Ilaria Cestonaro - Marketing Manager Salomon Italia)
La colonna sonora di ogni run nasce direttamente dalla community. Al momento dell’iscrizione, infatti, ogni runner è invitato a indicare una traccia: da questa scelta prende forma la playlist della tappa, costruita dal DJ a partire dai contributi dei partecipanti. La musica diventa così parte integrante dell’esperienza: accompagna il passo, unisce i runners sulla stessa frequenza e trasforma la corsa in un momento realmente condiviso, dove il ritmo emerge dal movimento collettivo più che dalla prestazione individuale. Al termine di ogni run, l’esperienza prosegue con l'ormai immancabile terzo tempo: un aperitivo o un brunch accompagnato dalla musica, pensato per estendere il tempo passato insieme oltre il percorso e rafforzare il legame tra i partecipanti.
COME PARTECIPARE
I posti sono limitati. Per scoprire tutte le tappe del tour e iscriversi agli eventi è disponibile la landing page dedicata: https://www.salomon.com/it-it/sg/a/gravel-vibe-tour
LE TAPPE DEL TOUR
Sabato 16 maggio Milano (Salomon Store Portanuova)
Mercoledì 20 maggio Milano (WhyRun)
Venerdì 22 maggio Milano (Runaway)
Sabato 23 maggio Carugate (MI) (Sportler Carugate)
Venerdì 29 maggio Verona (The Line)
Venerdì 5 giugno Roma (LBM Sport)
Domenica 7 giugno Orio al Serio (Bergamo) (Salomon Store Orio c/o Oriocenter)
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AERO GLIDE 4 GRVL
Durante ogni appuntamento del Gravel Vibe Tour, gli iscritti potranno provare la nuova scarpa gravel di stagione firmata Salomon, vivendo in prima persona l’esperienza del gravel running e testando sul campo le performance di Aero Glide 4 GRVL. Progettata per accompagnare la corsa tra asfalto e sterrato, offre un’ammortizzazione fluida, una transizione naturale tra superfici diverse e una trazione stabile anche quando il percorso cambia. Una scarpa pensata per sostenere il ritmo del gravel running senza interrompere la continuità del movimento. Disponibile in store e su salomon.com a partire da 140,00 euro.
ABOUT SALOMON
Salomon è il brand di riferimento per il lifestyle legato agli sport di montagna, che progetta e sviluppa prodotti autentici e di alta qualità, tra calzature, abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali, nel cuore delle Alpi francesi. Siamo più che innovatori, siamo visionari. Non prevediamo le tendenze, ma contribuiamo a definirle e a plasmare il futuro. Presso l’Annecy Design Center, designer, ingegneri e atleti lavorano insieme per esplorare nuovi territori creativi e dare forma al futuro dello sport e della sua cultura.