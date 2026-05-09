Maxicaduta al Giro: Yates chiude a 13' in una maschera di sangue. Le FOTO dell'incidente

Mentre diversi di loro restano a terra e sono immediatamente soccorsi dai medici e dallo staff, Yates cerca di ripartire velocemente, ma deve essere medicato al volto perché è in una vera e propria maschera di sangue. Hanno la peggio il portoghese Antonio Morgado, portato via in barella e l'australiano Jay Vine e lo spagnolo Marc Soler, costretti al ritiro.