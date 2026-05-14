Salomon GRVL Concept: nuova "super shoe" ibrida per asfalto e terreni misti

© Salomon Ufficio Stampa
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Il nuovo modello unisce l’ammortizzazione esplosiva delle “super shoe” da strada con l’aderenza e la protezione pensate per il fondo graveldi Redazione
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Salomon presenta GRVL Concept, una rivoluzionaria e ibrida scarpa da running che combina il ritorno di energia e la propulsione di una “super shoe” da strada con il grip e la protezione necessari per l’esplorazione off-road. Progettata per i runners che vogliono abbandonare l’asfalto in libertà senza rinunciare alla performance, GRVL Concept racchiude l’innovazione più avanzata del brand in una proposta versatile e dinamica.
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La scarpa è progettata a partire dall’intersuola in schiuma supercritica a base PEBA, che offre atterraggi morbidi e il massimo ritorno di energia. Questo sistema di ammortizzazione ad alte prestazioni è abbinato a due piastre in carbonio continue, che assicurano una falcata reattiva e propulsiva e transizioni più fluide dal tallone alla punta. Il risultato è una scarpa che restituisce il rimbalzo e la velocità tipici dei modelli da strada più performanti, adattati a una gamma di superfici e terreni ancora più ampia.
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La suola prende ispirazione dagli pneumatici gravel da bici, con una geometria unica e tasselli da 1,5 millimetri che garantiscono il giusto livello di trazione su sterrato, ghiaia e superfici miste, mantenendo al tempo stesso la fluidità di una scarpa racing da strada. Con uno stack di 43 millimetri al tallone e 37 millimetri all’avampiede, GRVL Concept offre ammortizzazione e ritorno di energia ai livelli di una super shoe a massimo spessore.
La calzata combina un avampiede più ampio con il nuovo sistema di allacciatura QuickLACE neo di Salomon, ispirato all’iconico QuickLACE e riadattato al Gravel, con laccio più spesso per offrire maggiore comfort e assicurare stabilità. Per proteggere il piede da polvere e detriti, la tomaia integra una leggera ghetta in maglia, pensata per offrire una barriera efficace sulle superfici sconnesse senza appesantire la scarpa.
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Con un peso di soli 262 grammi, GRVL Concept rappresenta una nuova frontiera nel footwear performance: una scarpa che unisce l’efficienza delle racing shoe da strada alla versatilità dell’off-road, permettendo agli atleti di inseguire velocità, comfort e spirito di avventura in ogni loro uscita.
La nuova Salomon GRVL Concept è disponibile in store e online a partire da 250 euro.
Specifiche tecniche
Peso: 262 g
Drop: 6 mm
Altezza dell’intersuola (stack): 43 mm/37 mm
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About Salomon
Salomon è il brand di riferimento per il lifestyle legato agli sport di montagna, che progetta e sviluppa prodotti autentici e di alta qualità, tra calzature, abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali, nel cuore delle Alpi francesi. Siamo più che innovatori: siamo visionari. Non prevediamo le tendenze, ma contribuiamo a definirle e a plasmiamo il futuro. Presso l’Annecy Design Center, designer, ingegneri e atleti lavorano insieme per esplorare nuovi territori creativi e dare forma al futuro dello sport e della sua cultura.