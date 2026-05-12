Giro d’Italia, 4ª tappa: Narvaez vince la volata a Cosenza, Ciccone in maglia rosa

LA TAPPA

Archiviate le prime tre tappe in Bulgaria, la 109ª edizione del Giro d’Italia arriva nel Belpaese, dove i corridori sono chiamati ad affrontare una tratta di 138 km in Calabria, da Catanzaro a Cosenza. È una frazione breve e incerta, motivo per cui in sei decidono di tentare una fuga già nelle prime battute: Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Mattia Bais (Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Johan Jacobs (Groupama- Fdj United), Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) e Warren Barguil (Picnic PostNL) lasciano il gruppo e guadagnano oltre due minuti di vantaggio. Bais passa quindi per primo sul traguardo volante di San Lucido, dando così inizio all’unica salita di giornata: i 15 km su Cozzo Tunno, con pendenza media del 5,9% e massima dell’11%.



Il gruppo approfitta di questo strappo e riprende tutti i fuggitivi a 50 km dall’arrivo, mentre a crollare fragorosamente è la Maglia Rosa: l’uruguagio Guillermo Silva (XDS Astana Team) accumula un distacco abissale, intorno ai dieci minuti. Il passo dettato in salita da uno straordinario Lorenzo Milesi (Movistar Team) mette infatti in difficoltà parecchi colleghi, tra cui anche Egan Bernal (INEOS Grenadiers), mentre Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) è bravo a battere nello scatto sia Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) che Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) nella volata al KM Red Bull, conquistando così importanti secondi d’abbuono.



Con i velocisti più quotati ormai fuori dai giochi, a giocarsi la vittoria di tappa è allora un ristretto gruppetto di corridori: Christen prova ad anticipare tutti con uno scatto a un chilometro e mezzo dalla conclusione, ma viene ripreso negli ultimi metri. Si decide dunque tutto in volata, dove a trionfare è Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG). L’ecuadoriano precede al traguardo Orluis Aular (Team Movistar) e Ciccone, che si prende però l’ambita Maglia Rosa.