Giro d’Italia, quinta tappa: Arrieta vince a Potenza, Eulalio in maglia rosa

Il finale è quasi tragicomico: prima Arrieta scivola e perde 30’’, poi Eulalio lo emula e viene ripreso dallo spagnolo che però sbaglia clamorosamente strada a 2 km dal termine. Vittoria per Eulalio? Altroché: il portoghese si pianta negli ultimi 500 metri, Arrieta ricuce il divario con il rivale e trionfa a sorpresa. Terzo posto per Thomas Silva, quarto Milesi. A oltre sette minuti il gruppo, con Vingegaard, Pellizzari e gli altri che adesso devono inseguire.