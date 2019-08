Amburgo è solo di Viviani: che tris! E vince anche il fratellino Attilio

Domenica da ricordare per la famiglia Viviani. Elia ha vinto in volata per la terza volta consecutiva la classica d'Amburgo, mentre il fratello Attilio ha conquistato la prima vittoria da professionista aggiudicandosi al fotofinish la Schaal Sels Merkesem in Belgio. Il campione d'Europa in carica ed ex campione italiano è padrone assoluto in Germania con una volata da campione battendo Ewan, Nizzolo, Kristoff, Teunissen, Sagan, Trentin, Demare, Naesen e Greipel. Decimo successo stagionale per il portacolori della Quick Step che lascerà il prossimo anno per approdare alla Cofidis. Squadra dove sta correndo da stagista il giovane 22enne Attilio che ha sorpresa si è tolto la prima soddisfazione da professionista.