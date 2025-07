Fuga vincente al Tour de France: Abrahamsen conquista l'undicesima tappa

Prima parte molto caotica in gruppo con numerosi atleti che hanno tentato di prendere il largo e che ha visto Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility) prendere il comando delle operazioni, mentre dietro una serie di corridori provavano a rientrare. Fra questi ci sono riusciti Fred Wright (Bahrain – Victorious) e Mathieu Burgaudeau (Team Total Energies) che hanno composto un quintetto in grado di guadagnare due minuti sul gruppo maglia gialla che non si è però fermato lì.