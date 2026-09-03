Tamberi nel salto in alto di Bruxelles per la finale della Diamond League

L’obiettivo del 34enne fuoriclasse italiano è certamente quello di conquistare il quarto Trofeo del Diamante diventando il primo specialista dell'alto maschile nella storia del circuito a riuscirci, dopo aver già vinto le finali a Zurigo nel 2021 e 2022 e proprio sulla pedana dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles nel 2024, sempre con 2.34, ricordando come a quota tre successi come lui ci sia soltanto il qatariota, suo grande amico, Mutaz Barshim che proprio nella capitale belga aveva fatto il primato del meeting, nonché suo personale, con 2,43 nel 2014.