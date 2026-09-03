Tamberi nel salto in alto di Bruxelles per la finale della Diamond League
Il fenomeno azzurro torna in pedana domani con l'obiettivo del quarto Trofeo del Diamante, un record assoluto nel salto in altodi Redazione Sprintnews
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Gianmarco Tamberi sarà l'unico italiano in gara nella prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles, domani 4 settembre, dove il saltatore azzurro affronterà la sua gara dell'alto maschile forte di una condizione crescente in una stagione rilanciata nel momento più importante, dopo un avvio complicato, con la conquista a Birmingham del quarto titolo europeo della carriera, superando 2.32, per poi imporsi a Katowice con 2,31 e pochi giorni fa anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto con 2,25.
L’obiettivo del 34enne fuoriclasse italiano è certamente quello di conquistare il quarto Trofeo del Diamante diventando il primo specialista dell'alto maschile nella storia del circuito a riuscirci, dopo aver già vinto le finali a Zurigo nel 2021 e 2022 e proprio sulla pedana dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles nel 2024, sempre con 2.34, ricordando come a quota tre successi come lui ci sia soltanto il qatariota, suo grande amico, Mutaz Barshim che proprio nella capitale belga aveva fatto il primato del meeting, nonché suo personale, con 2,43 nel 2014.
Nella competizione a sette avrebbe dovuto partecipare anche l'altro azzurro, Matteo Sioli, vincitore di due tappe della Diamond League in stagione, ma il ventenne atleta milanese ha dovuto rinunciare per i postumi dell'infortunio subito nella finale degli europei, per cui al suo posto è subentrato lo statunitense JuVaughn Harrison, accreditato peraltro della miglior misura dell'anno con 2.34, mentre gli altri avversari di Gimbo saranno l’ucraino Oleh Doroshchuk, il giamaicano Romaine Beckford, il polacco Mateusz Kołodziejski, il messicano Erick Portillo e il belga Thomas Carmoy, per una sfida tutt’altro che scontata, quelle in cui il fenomeno azzurro riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé.
Nella seconda e conclusiva giornata delle finali, il 5 settembre, saranno poi impegnati tra gli uomini Andy Diaz nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso, mentre tra le donne Larissa Iapichino nel lungo e Zaynab Dosso nei 100 metri.