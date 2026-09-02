5 ori e 11 podi azzurri nell'ultima giornata in pista dei Giochi del Mediterraneo a Taranto
Il medagliere italiano dell'atletica arriva a 33 medaglie globali prima delle due mezze maratone di domani mattina che concluderanno il programmadi Redazione Sprintnews
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L'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro, tre di argento e tre di bronzo, nella quarta e conclusiva giornata del programma di atletica in pista della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, portando il bottino globale a 33 podi di cui 13 del metallo più prezioso.
Nella calda serata pugliese da evidenziare al femminile i successi di Sara Fantini nel martello con 72,03, di Vittoria Fontana nei 200 metri con 22"93 e di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli con 52"22, mentre a livello di squadra quello della 4x100 mista composta da Eric Marek, Dalia Kaddari, Filippo Cappelletti e Alice Pagliarini con il tempo si 39"98, e della 4x400 femminile composta da Clarissa Vianelli, Sara Cirillo, Ginevra Ricci e Ilaria Accame vittoriosa in 3'29"91.
Le altre medaglie sono arrivate con gli argenti di Filippo Dezza nei 200 metri maschili con 20"22 ventoso, in una finale a cui ha rinunciato Filippo Tortu, poi quello di Daisy Osakue nel disco donne grazie alla misura di 60.96 ma anche di Federico Bruno nel triplo maschile con 16.16, mentre Alice Muraro è stata invece terza e bronzo nei 400 H donne con 54"95 così come Matteo Oliveri nell'asta uomini con 5.65, e anche la 4x400 maschile con Federico Falsetti, Riccardo Meli, Lapo Bianciardi e Luca Sito terzi in 3'02"73.