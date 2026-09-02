5 ori e 11 podi azzurri nell'ultima giornata in pista dei Giochi del Mediterraneo a Taranto

Le altre medaglie sono arrivate con gli argenti di Filippo Dezza nei 200 metri maschili con 20"22 ventoso, in una finale a cui ha rinunciato Filippo Tortu, poi quello di Daisy Osakue nel disco donne grazie alla misura di 60.96 ma anche di Federico Bruno nel triplo maschile con 16.16, mentre Alice Muraro è stata invece terza e bronzo nei 400 H donne con 54"95 così come Matteo Oliveri nell'asta uomini con 5.65, e anche la 4x400 maschile con Federico Falsetti, Riccardo Meli, Lapo Bianciardi e Luca Sito terzi in 3'02"73.