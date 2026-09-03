Audi Revolut F1 Team: la show car R26 in mostra a Milano Centrale per il GP d'Italia

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Revolut, l'app finanziaria globale che conta oltre 80 milioni di clienti nel mondo e 5 milioni in Italia, ospiterà in Lombardia un'esperienza dedicata alla show car dell'Audi Revolut F1 Team. Dal 4 al 6 settembre, gli appassionati in transito nella Stazione di Milano Centrale avranno l'opportunità di vedere da vicino la show car dell'Audi R26 presso la Galleria delle Carrozze: un'iniziativa con cui Revolut avvicina il mondo del motorsport al pubblico in vista del Gran Premio d'Italia.
L'evento offrirà una serie di attività interattive, progettate per coinvolgere il pubblico nell’esperienza Audi Revolut F1 Team. I clienti Revolut presenti sul posto avranno la possibilità di mettersi alla prova in sfide di abilità a tema motorsport e vincere premi esclusivi. Anche i nuovi clienti che si registreranno sul posto potranno partecipare a giochi interattivi, ricevere il merchandising ufficiale del team e avere la possibilità di vincere i biglietti per vedere dal vivo l'Audi Revolut F1 Team al Gran Premio d'Italia del 2027.
L’iniziativa si estenderà all'intera Stazione di Milano Centrale, con una campagna sviluppata su circuiti DOOH: un'operazione d'impatto pensata per trasmettere l'emozione e l'energia del motorsport a pendolari, viaggiatori e appassionati di passaggio.
La tappa a Milano Centrale segue la prima apparizione della show car Audi R26 in Lombardia. Revolut ha infatti portato la vettura sul Lago di Como per la produzione di contenuti speciali, unendo due delle sue principali partnership sportive d'élite: l'Audi Revolut F1 Team e il Como 1907. L'iniziativa arriva dopo l'annuncio fatto da Revolut a luglio, relativo alla partnership come sponsor di maglia del Como 1907: un sodalizio che unisce calcio e motorsport, offrendo agli appassionati un nuovo modo di vivere i propri sport preferiti in uno dei contesti italiani più iconici.
Deborah Wajsbrot, Head of Partnerships di Revolut, ha dichiarato: "Le nostre partnership sportive nascono con l'obiettivo di creare esperienze significative, capaci di avvicinare gli appassionati agli sport che amano. La show car dell'Audi R26 ci offre l'entusiasmante opportunità di dare vita a questa ambizione, incontrando il pubblico a Milano Centrale e creando momenti memorabili all’insegna dell'adrenalina del motorsport, proprio in vista del Gran Premio d'Italia".
Siamo inoltre orgogliosi di unire due delle nostre partnership in Italia, collegando l'Audi Revolut F1 Team e il Como 1907 in un modo che permetta al pubblico di interagire con il motorsport e il calcio sotto una luce diversa. Unendo questi mondi attraverso la produzione di contenuti, offriamo ai fan un modo inedito per sostenere le loro squadre del cuore, trasformando il loro legame con gli sport che preferiscono".
Ryan Shelton, Chief Business Officer, Como 1907 ha dichiarato: “Como è da sempre un luogo in cui tradizione, design e ambizione si incontrano, e questo la rende una cornice particolarmente adatta per ospitare la showcar Audi R26. C’è qualcosa di affascinante nel portare una monoposto costruita attorno a precisione, performance e futuro della mobilità in una città con un’identità e una storia così forti.
Per noi, le partnership più interessanti sono quelle capaci di creare momenti inaspettati e di avvicinare mondi diversi in modo naturale, senza forzature. Questa iniziativa ne è un perfetto esempio e riflette l’ambizione che condividiamo con Revolut: creare esperienze distintive, rilevanti e capaci di andare oltre il singolo momento sportivo.”
Revolut è diventata title partner dell'Audi Revolut F1 Team per il debutto della scuderia sul palcoscenico più importante del motorsport nella stagione 2026. La partnership sta già offrendo vantaggi tangibili ai clienti, tra cui la possibilità di guadagnare 20 volte più RevPoints su tutto il merchandising acquistato nello store ufficiale del team, oltre a carte ufficiali brandizzate con i loghi della scuderia: una versione rivestita con la stessa finitura in titanio della vettura Audi R26 e la neonata carta Apex, caratterizzata da un design che richiama l'asfalto della pista e l'impronta lucida di uno pneumatico.
Il ventaglio di sponsorizzazioni sportive di Revolut riunisce partnership di alto profilo tra motorsport, calcio, rugby e basket, con l'obiettivo di ridefinire il modo in cui gli appassionati vivono lo sport.