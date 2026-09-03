Audi Revolut F1 Team: la show car R26 in mostra a Milano Centrale per il GP d'Italia

Ryan Shelton, Chief Business Officer, Como 1907 ha dichiarato: “Como è da sempre un luogo in cui tradizione, design e ambizione si incontrano, e questo la rende una cornice particolarmente adatta per ospitare la showcar Audi R26. C’è qualcosa di affascinante nel portare una monoposto costruita attorno a precisione, performance e futuro della mobilità in una città con un’identità e una storia così forti.