Tamberi oro nel salto in alto dei Giochi del Mediterraneo a Taranto

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto maschile dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, giunti alla terza giornata dell'atletica, con soli cinque salti in gara di cui il primo a 2,15 e il secondo decisivo a 2.25, per poi fallire tre volte a successo acquisito i 2.35, dimostrando quindi ancora una volta una eccellente condizione oltre che notevole sicurezza, in una serata estremamente umida e calda in cui l'obiettivo dell'azzurro era quello di onorare l'impegno preso con l'evento, ma consumare meno energie possibili in vista della finale di specialità della Diamond League, a Bruxelles, in programma per lui venerdì 4 settembre.