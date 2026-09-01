ATLETICA

Tamberi oro nel salto in alto dei Giochi del Mediterraneo a Taranto

Il fuoriclasse azzurro onora la partecipazione all'evento con una facile vittoria a soli tre giorni dalla finale della Diamond League. Altri 7 podi per l'Italia

di Redazione Sprintnews
01 Set 2026 - 20:48
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Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto maschile dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, giunti alla terza giornata dell'atletica, con soli cinque salti in gara di cui il primo a 2,15 e il secondo decisivo a 2.25, per poi fallire tre volte a successo acquisito i 2.35, dimostrando quindi ancora una volta una eccellente condizione oltre che notevole sicurezza, in una serata estremamente umida e calda in cui l'obiettivo dell'azzurro era quello di onorare l'impegno preso con l'evento, ma consumare meno energie possibili in vista della finale di specialità della Diamond League, a Bruxelles, in programma per lui venerdì 4 settembre. 

Nella prova al secondo posto il greco Antonios Merlos con 2,19 e al terzo l'altro italiano Christian Falocchi con 2,15.

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Per l'Italia l'ennesima giornata trionfale con un globale di 7 podi che si aggiungono ai 15 delle prime due serate, evidenziando su tutti gli altri due ori di Erika Saraceni nel salto triplo donne con 14,21 e di Nick Ponzio nel getto del peso maschile con 21.21, mentre uno è stato l'argento di Alessandro Bonora nei 400 donne con 51"41 nella gara in cui Alice Mangione ha conquistato il bronzo con 51"49, stesso metallo nella prova sul giro di pista al maschile ottenuto da Lorenzo Benati con una bella rimonta finale e il tempo di 45"32, ricordando ancora il bronzo di Falocchi nell'alto uomini.

Tra i più interessanti risultati delle batterie va segnalata l'ennesima buona prova del 21enne Filippo Dezza, la grande sorpresa della velocità italiana nel 2026, approdato all'atletica solo da due anni per caso, capace di approdare alla finale dei 200 metri uomini in programma domani sera con il secondo miglior tempo di 20"44, gara a cui parteciperà anche Filippo Tortu certamente non nella sua miglior forma per i vari problemi fisici avuti nell'anno, che si è qualificato con il tempo di ripescaggio di 20"86.  

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