Battocletti polverizza a Bellinzona il primato italiano dei 1500 donne

Ancora straordinaria dunque la condizione fisica di Nadia che terminerà la propria stagione all'aperto il prossimo 8 settembre a Rovereto, in occasione del Palio della Quercia dove disputerà un altro 1.500 metri, avendo peraltro rinunciato a partecipare ai 5.000 metri degli Ultimate Championship di Budapest, evento per cui si era qualificata al contrario delle finali di Diamond League di Bruxelles, e dove certamente avrebbe potuto recitare un ruolo primario in un contesto mondiale di assoluto valore.