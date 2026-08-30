ATLETICA

Battocletti polverizza a Bellinzona il primato italiano dei 1500 donne

Per la mezzofondista azzurra l'ottavo record nazionale tra pista e strada

di Redazione Sprintnews
30 Ago 2026 - 20:29
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© Getty Images

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Nadia Battocletti ha vinto i 1500 metri donne del Galaahletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3'57"54, grazie al quale ha superato nettamente il precedente di 3'58"11 appartenente a Sintayehu Vissa dalle Olimpiadi 2024, al termine di un'ennesima straordinaria gara condotta controllando ogni avversaria sino agli ultimi 120 metri, per poi piazzare il suo spunto irresistibile, che non cambia mai qualsiasi sia la distanza affrontata.

Per la fenomenale 26enne mezzofondista azzurra, reduce tra l'altro dai due titoli europei di Birmingham su 5.000 e 10.000 metri oltre che dalla prima vittoria in Diamond League a Chorzow sempre sui 5.000, l'ottavo primato italiano tra pista e strada conquistato nell'anno in cui ha anche vinto il titolo mondiale indoor sui 3.000 metri a Torun.

Ancora straordinaria dunque la condizione fisica di Nadia che terminerà la propria stagione all'aperto il prossimo 8 settembre a Rovereto, in occasione del Palio della Quercia dove disputerà un altro 1.500 metri, avendo peraltro rinunciato a partecipare ai 5.000 metri degli Ultimate Championship di Budapest, evento per cui si era qualificata al contrario delle finali di Diamond League di Bruxelles, e dove certamente avrebbe potuto recitare un ruolo primario in un contesto mondiale di assoluto valore.

Nella gara valida quale prova Silver del Continental Tour secondo posto per l’irlandese Sarah Healy, nettamente battuta con 3'59"54. 

TUTTI I RECORD DI BATTOCLETTI

1.500 m - 3'57"54
3.000 m – 8'26"27
5.000 m – 14'23"15
10.000 m – 30'38"23
1.500 m indoor – 4'03"59
3.000 m indoor – 8'26"44
5 km su strada – 14'32" (anche record europeo)
10 km su strada – 30'08"

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nei 400 metri maschili il primatista nazionale con 44"45 Edoardo Scotti, reduce dal secondo tempo in carriera di 44"70 realizzato a Zurigo giovedì scorso, ha chiuso in settima posizione con 45"40 nella prova vinta dal canadese Christopher Morales Williams in 44"44.

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1500 metri
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bellinzona

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