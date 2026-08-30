Francesco Inzoli oro nel lungo dei Giochi del Mediterraneo a Taranto

Francesco Inzoli ha vinto con la misura di 8,19 la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini, nella prima giornata dedicata all'atletica dei ventesimi Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto, al termine di una gara avvincente in cui ha avuto ragione del croato Filip Pravdica secondo con 8.14, solo al penultimo tentativo di una gara in cui gli atleti sono sempre stati aiutati dal vento, ma dove è stato molto costante con ben cinque prove oltre gli 8 metri.