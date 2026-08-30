Francesco Inzoli oro nel lungo dei Giochi del Mediterraneo a Taranto
Il 21enne saltatore azzurro suggella la sua ottima stagione con un prestigioso successodi Redazione Sprintnews
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Francesco Inzoli ha vinto con la misura di 8,19 la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini, nella prima giornata dedicata all'atletica dei ventesimi Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto, al termine di una gara avvincente in cui ha avuto ragione del croato Filip Pravdica secondo con 8.14, solo al penultimo tentativo di una gara in cui gli atleti sono sempre stati aiutati dal vento, ma dove è stato molto costante con ben cinque prove oltre gli 8 metri.
Per il 21enne atleta milanese, fratello maggiore del campione del mondo under 20 Daniele, entrambi allenati da Fabrizio Donato, il coronamento di un'eccellente stagione in cui ha portato il proprio personale a 8.27, conquistato la finale degli europei di Birmingham chiusi in sesta posizione, oltre che aver pure debuttato proprio pochi giorni fa in Diamond League.
Nelle altre finali da evidenziare i secondi posti con medaglia d'argento di Micol Majori sui 5.000 donne e di Eric Marek sui 100 maschili.