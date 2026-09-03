Vlahovic sicuro: "Il Besiktas la decisione migliore per la mia carriera"

Dopo un'estate travagliata, vissua da svinclato, Dusan Vlahovic ha sposato il progetto del Besiktas. Una decisione di cui l'attaccante serbo è fermamente convinto, come affermato anche ai microfoni di Mozzart Sport: "Ho parlato con molti club. Essendo svincolato era normale. Molte squadre hanno cercato informazioni o hanno provato a ingaggiarmi. La finestra di mercato è un processo molto dinamico: un giorno succede una cosa e quello dopo può cambiare tutto. Ho riflettuto a lungo, sono stato paziente e alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera. Il tempo dirà se sarà così, ma io ne sono convinto".
L'ex Juventus ha inoltre motivato la sua scelta di atterrare a Istanbul: "Hanno fatto di tutto per acquistarmi. Per tutta l’estate hanno cercato di contattarmi e questo mi ha fatto molto piacere. Credo che nella vita sia importante andare dove ti desiderano di più. Il presidente e il direttore sportivo sono venuti da Istanbul a Belgrado, sono rimasti sette-dieci giorni e abbiamo parlato. La loro ambizione, il progetto e soprattutto l’allenatore hanno avuto un ruolo fondamentale. Lo conosco molto bene, abbiamo lavorato insieme alla Fiorentina, e forse è stato l’aspetto più importante".