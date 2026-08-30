Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

Emozionato, quasi commosso, Roger Federer è entrato ufficialmente nella International Tennis Hall of Fame, in una cerimonia che lo ha visto protagonista a Newport, nel Rhode Island, per quello che ha definito uno dei "più grandi onori della mia vita".
Il 45enne fuoriclasse, vincitore di 103 titoli, venti del Grande Slam, e ritiratosi nel 2022, ha reso omaggio agli avversari, ai tifosi, alla famiglia e agli amici che hanno condiviso la sua carriera durante un discorso che si è trasformato in una lettera d'amore allo sport. "La chiamano la Hall of Fame, ma la fama non è mai stata il mio obiettivo. Il mio obiettivo era passare la vita facendo qualcosa che amo... con persone che lo amano quanto me."
In un preambolo scherzoso, l'otto volte campione di Wimbledon ha citato alcune curiose statistiche: "Tra il debutto nel 1998 e il ritiro ho indossato più di 5.000 fasce per capelli, più di quelle di Borg e McEnroe messi insieme. E probabilmente ho usato più di 7000 paia di calzini, perché li indossavo doppi". Più serio, lasciandosi spesso prendere dall'emozione, Federer ha proseguito: "Mi sono goduto ogni momento del viaggio che mi ha portato fino a qui e negli oltre quattromila set giocati ho cercato sempre di mostrare il mio amore per il tennis, meritare la vostra presenza, il vostro tempo, la vostra attenzione. Dovunque giocassi mi sono sempre sentito in casa. Il tennis è una cosa bella e complessa. Per me è stato tutto", ha concluso.