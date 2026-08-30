Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

In un preambolo scherzoso, l'otto volte campione di Wimbledon ha citato alcune curiose statistiche: "Tra il debutto nel 1998 e il ritiro ho indossato più di 5.000 fasce per capelli, più di quelle di Borg e McEnroe messi insieme. E probabilmente ho usato più di 7000 paia di calzini, perché li indossavo doppi". Più serio, lasciandosi spesso prendere dall'emozione, Federer ha proseguito: "Mi sono goduto ogni momento del viaggio che mi ha portato fino a qui e negli oltre quattromila set giocati ho cercato sempre di mostrare il mio amore per il tennis, meritare la vostra presenza, il vostro tempo, la vostra attenzione. Dovunque giocassi mi sono sempre sentito in casa. Il tennis è una cosa bella e complessa. Per me è stato tutto", ha concluso.