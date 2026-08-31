Del Buono oro nei 10.000 donne dei Giochi del Mediterraneo a Taranto
Vittorie anche per Polzonetti nei 100 ostacoli e della 4x100 uomini. Otto medaglie italiane complessive nella seconda giornata dell'atleticadi Redazione Sprintnews
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Federica Del Buono ha conquistato una splendida medaglia d’oro nei 10.000 metri femminili dei Giochi del Mediterraneo, che hanno vissuto oggi a Taranto la seconda giornata del programma di atletica, al termine di una gara tattica che sembrava ormai compromessa a quattro giri dalla conclusione, con l'azzurra che sembrava lontana dalle posizioni di testa, ma poi chiusa in 35'02"28 con una straordinaria progressione finale nell'ultimo giro sino all'allungo decisivo degli ultimi 120 metri.
La prova è stata infatti caratterizzata da ritmi tattici e continui cambi di posizione, con la mezzofondista vicentina che ha saputo mantenere la calma nel momento più difficile, iniziando una progressiva e irresistibile rimonta sino a raggiungere e superare le due atlete che maggiormente avevano fatto il ritmo, la portoghese Mariana Machado e la marocchina Kaoutar Farkoussi, seconda e terza rispettivamente in 35'05"10 e 35'13"57.
Per la trentunenne atleta si tratta del primo grande successo internazionale individuale di una carriera che avrebbe meritato molte più soddisfazioni, in quanto negli anni ha dovuto convivere con una lunga serie di infortuni e problemi fisici che ne hanno spesso rallentato la crescita proprio nei momenti più importanti, impedendole di raccogliere quanto il suo talento lasciava presagire ma, nonostante tutto, non ha mai smesso di crederci reinventandosi più volte e passando con successo dagli 800 metri alle distanze più lunghe, sino addirittura alla mezza maratona.
L’oro di Taranto rappresenta quindi per lei molto più di una semplice vittoria, ma il premio alla perseveranza, alla capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà e alla determinazione di un’atleta che non ha mai mollato.
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Altre due medaglie d'oro vengono vinte per l'Italia nei 100 ostacoli da Celeste Polzonetti che si è imposta con il tempo di 12"75 proprio davanti all'altra azzurra Elena Carraro, seconda e argento in 12"79, mentre nella 4x100 maschile il quartetto azzurro composto da Lorenzo Ianes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo si è imposto con il crono di 39"03.
Gli altri podi rappresentati da medaglie di bronzo sono arrivati nel lancio del disco maschile con Alessio Mannucci autore della misura di 63.89, mentre al femminile Idea Pieroni nell'alto con 1.90, Arianna Battistella nel lungo con 6,45 e Sara Verteramo nel peso con 16,79.