Del Buono oro nei 10.000 donne dei Giochi del Mediterraneo a Taranto

La prova è stata infatti caratterizzata da ritmi tattici e continui cambi di posizione, con la mezzofondista vicentina che ha saputo mantenere la calma nel momento più difficile, iniziando una progressiva e irresistibile rimonta sino a raggiungere e superare le due atlete che maggiormente avevano fatto il ritmo, la portoghese Mariana Machado e la marocchina Kaoutar Farkoussi, seconda e terza rispettivamente in 35'05"10 e 35'13"57.