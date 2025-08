Tamberi ci riprova domenica nell'alto di Heilbronn

"Tutto mi aspettavo tranne che di saltare 2,12 perché conoscevo la mia condizione ma una misura come questa, la mia peggiore degli ultimi anni, destabilizza veramente tanto. Ho gestito la gara discretamente bene rispetto a quello che volevo, cioè concentrarmi sulla parte tecnica, però è un risultato terribile. La prima emozione che arriva è delusione enorme, una sensazione di non sentirsi all’altezza di quello che si fa. L’unico modo per superarli certi momenti è affrontarli con voglia di riscatto, lottare per cercare di rialzarsi. Sono state ore complicate, ho controllato il calendario e c’è una gara che non era in programma, domenica in Germania. Subito dopo gli Assoluti ho deciso di fare un allenamento di isometria, per provare a dare un ‘boost’ a livello di forza per la gamba allo stacco, e di provare a gareggiare per capire qual è la mia reale condizione. Voglio rimanere con l’idea che le cose andranno diversamente, prima ci si prova a rialzarsi e più possibilità hai di riuscirci, e quindi penso che sia una possibile soluzione a questa situazione, rimettersi immediatamente in gioco e riprovare subito a tirar fuori qualcosa di meglio”.