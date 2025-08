Zenoni vince gli 800 metri dei campionati italiani 10 anni dopo il suo primo titolo

Grande emozione per la 26enne atleta bergamasca dotata sin da giovanissima di un talento purissimo, offuscato negli anni da una serie infinita di problemi che in questa stagione sembra aver definitivamente accantonato, con una serie di primati italiani tra cui quello sul miglio all'aperto e sui 1500 al coperto in inverno, distanza dove era iscritta anche per questi campionati rinunciando poi a gareggiare, e lasciando il via libera a Nadia Battocletti che ha potuto fare doppietta di titoli senza troppo sforzo, dopo quello di ieri sui 5000, vincendo in una gara tattica con il crono di 4'06"12, davanti a Ludovica Cavalli seconda con 4'07"91 e a Micol Majori terza in 4'08"17.