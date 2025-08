Ha picchiato il fidanzato: accusata di violenza domestica, Richardson lascia i Trials

Richardson, che aveva gareggiato nella batteria dei 100 metri, potrà comunque partecipare ai mondiali di Tokyo (13-21settembre), con una wild card da campionessa in carica. La texana si è ritirata dai Trials, non gareggiando in semifinale nei 100 e rinunciando anche ai 200 metri, che quindi non potrà correre in Giappone. Un giallo aperto dalla notizia che la campionessa aveva passato un giorno nel carcere di Des Moines, vicino a Seattle, da domenica 27 luglio a lunedì 28 luglio. Il verbale di arresto afferma che le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso una lite tra Richardson e il suo fidanzato Christian Coleman, campione del mondo dei 100 metri del 2019.