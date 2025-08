Doualla e Saraceni lanciano l'Italia negli Europei under 20 di Tampere

La partecipazione di Doualla nel principale evento giovanile europeo sarà in qualche modo anche un test in funzione di un suo possibile inserimento nella squadra italiana dei mondiali assoluti di Tokyo a settembre, quantomeno nella staffetta 4x100, ingresso da più parti auspicato pur se ci sono delle legittime resistenze in tal senso da parte dello staff e della famiglia dell'atleta anche per motivi scolastici, che invece non ha più Saraceni dopo aver fatto la maturità lo scorso giugno, la quale alla gara individuale nei campionati iridati ci punta fortemente, e i punti nel ranking mondiale che acquisirebbe grazie a una vittoria negli europei under 20 in Finlandia, dove è l'unica con un personale oltre i quattordici metri di 14.08, ben 43 cm meglio rispetto alla romena Daria Vrinceanu seconda con 13.65, potrebbero essere decisivi per salire sull'aereo per il Giappone.