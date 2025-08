Lyles vince i 200 metri dei Trials in 19"63 ma provoca Bednarek che reagisce

Lyles aveva corso solo le batterie dei 100 metri dei campionati, i Trials statunitensi validi quali prova unica di qualificazione per i mondiali di Tokyo a settembre per i primi tre classificati di ogni finale in possesso poi del minimo previsto da World Athletics, rinunciando a proseguire in quanto in possesso della Wild Card di partecipazione quale campione iridato uscente, stessa situazione dei 200 metri dove però non ha rinunciato a gareggiare ottenendo peraltro un grande successo contro quello che dovrebbe essere il suo principale rivale proprio in Giappone, quantomeno sul mezzo giro di pista.