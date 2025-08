Fabbri getta il peso a 22,82 metri di miglior misura stagionale mondiale nei campionati italiani

"Obiettivo Tokyo. Manca poco più di un mese e si sta iniziando a vedere qualcosa di buono. L’Olimpiade di Parigi me la sogno ancora di notte, ora non voglio farmi scappare l’occasione dei Mondiali. È l’unica gara in cui bisogna lanciare lontano. Il 22,82 non deve esaltare troppo, ma deve dare consapevolezza di quello che valgo. È stata una serata bella, alla fine di una settimana molto positiva, in cui mi sono piaciuto in allenamento. Oggi sono stato bravo perché dopo il primo lancio avevo perso un po’ il ritmo invece sono stato in grado di riprendermi".