Son sbarca a Los Angeles: "Mls non era prima scelta, qui per vincere"

07 Ago 2025 - 10:36
Son sbarca a Los Angeles ed è già una star. Il sudcoreano, che ha lasciato il Tottenham dopo 10 anni, è l'acquisto più costoso nella storia della Mls: l'attaccante, bandiera del club inglese, è stato presentato e ha ammesso che il campionato americano non era la sua "prima scelta", ma ha subito chiarito che è arrivato in California con alti obiettivi. "Sono qui per vincere. Non sono qui solo per esserci - le parole di Son -. Darò il massimo e mostrerò sicuramente loro qualcosa di entusiasmante". Sebbene il Los Angeles non abbia ancora reso noti i dettagli dell'accordo, secondo i media statunitensi, Son, che firmerà fino al 2027, è stato pagato circa 26 milioni di dollari. L'attaccante sudcoreano ha spiegato quando ha deciso di accettare l'offerta: una chiamata con il co-presidente e direttore generale del club, l'ex calciatore John Thorrington, gli ha fatto cambiare idea. "A dire il vero, non è stata la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata che ho ricevuto a stagione finita. Mi ha fatto cambiare idea, mi ha cambiato cuore, ha cambiato il mio modo di pensare. Mi ha mostrato dove stavo andando, e ora sono qui". A spingerlo a dire sì anche il fatto che il portiere francese Hugo Lloris, ex capitano del Tottenham con cui Son ha condiviso otto stagioni, giochi per il Los Angeles. Son aggiunge il suo nome a una lista di stelle internazionali che hanno giocato per il LAFC, come il gallese Gareth Bale, Giorgio Chiellini, il francese Olivier Giroud. "Lasciare il club in cui ero stato per la maggior parte degli ultimi dieci anni è stato ovviamente molto emozionante perché ho dato tutto. In fondo, mi sentivo vuoto perché sentivo anche di aver già dato tutto", ha detto Son. 

12:01
Udinese, offerto il contratto a Witsel: si attende la risposta del calciatore
11:08
È il Sesko day: Utd e Newcastle a Lipsia per chiudere. È sfida
10:36
Son sbarca a Los Angeles: "Mls non era prima scelta, qui per vincere"
10:27
Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Ferri: contratto fino al 2027
09:30
Torino, Simeone è in città: cominciate le visite mediche