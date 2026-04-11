Stano e Fiorini punte azzurre nei mondiali a squadre di marcia a Brasilia

Massimo Stano e Sofia Fiorini saranno i due azzurri più attesi nei campionati mondiali a squadre di marcia, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia, primo grande evento internazionale dopo l'introduzione da parte di World Athletics delle due nuove distanze, i 21.097 km tipici della mezza maratona, e i 42.195 km della maratona, ennesima rivoluzione che tanto ha fatto discutere i puristi e gli appassionati della specialità, anche perché solamente la prima avrà poi un futuro a livello di CIO, in quanto nelle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028 è prevista solo la gara sulla distanza più breve.