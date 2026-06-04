Napoli, ufficiale la risoluzione con Conte: il comunicato

Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, "la SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori". Nel comunicato, la società ringrazia il tecnico e il suo staff "per l’eccellente lavoro svolto" e gli augura il meglio "per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare".