Spionaggio e atletica: Jacobs forse spiato dal fratello di Tortu

Secondo quanto sempre ipotizzato da "Il Fatto Quotidiano", Giacomo Tortu si sarebbe presentato in un periodo non meglio definito, probabilmente tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, negli uffici di Equalize in via Pattari a Milano, in compagnia di un avvocato ben conosciuto dallo stesso Gallo, chiedendo di poter in qualche modo accedere ai certificati del sangue di Jacobs, ma anche di poter avere a disposizione le telefonate e le chat tra il velocista e i suoi più stretti collaboratori, e sembrerebbe appunto che questo incarico sia stato svolto con l'appoggio di Pegoraro per una cifra ipotizzata di 10.000 Euro.