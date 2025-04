Yaremchuk settima nella Maratona di Londra con il nuovo record italiano di 2h23'14

Veramente perfetta la condotta di gara della 30enne atleta azzurra di origini ucraine, allenata a Roma dove vive e si allena da quando si è trasferita in Italia da Fabio Martelli, che non ha esagerato con un ritmo troppo elevato nella prima parte chiusa in nona posizione, per poi recuperare anche due posti e chiudere in ottima spinta, ricordando come il suo crono abbia una valenza ancor più particolare in quanto il suo precedente primato era stato realizzato in competizione mista, quindi con la possibilità per lei di attaccarsi al traino di un uomo, mentre nell'occasione le due gare si sono corse con un preciso intervallo tra la partenza anticipata delle donne rispetto a quella degli uomini, e a tal proposito va precisato come il tempo della vincitrice Assefa rappresenti la miglior prestazione mondiale in competizione solo femminile.