Il norvegese Warholm impreziosisce la prima Diamond League 2025 con il record mondiale sui 300 ostacoli

Nelle prove veloci dell'atletica si viaggia in realtà abbastanza piano, forse per il periodo della stagione molto lunga o magari per condizioni dell'aria non ideale anche se il vento di fatto era assente, con la vittoria nei 100 metri maschili del sudafricano Akani Simbine in 9"99, ma dietro di lui il keniano Ferdinand Omanyala chiude in 10"13 e il britannico Jeremiah Azu in 10"17, con il botswano oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo solo settimo in 10"20, mentre anche i 200 donne non offrono prestazioni cronometriche di rilievo con la vittoria della statunitense Anavia Battle in 22"41 davanti alla giamaicana Shericka Jackson seconda in 22"79 e all'altra USA Jenna Prandini terza con 22"97, e la svizzera Mujinga Kambundji, oro nei 60 indoor di Nanchino ma grande specialista del mezzo giro di pista, addirittura ultima in 23"51.