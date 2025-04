Crippa a Londra per la prima volta in carriera sulle strade di una maratona major

Un pronostico in ogni caso molto incerto, come sempre accade in una competizione di lunga durata dove le variabili sul percorso possono essere tante, ma con una particolare attenzione nel seguire il 24enne ugandese Kiplimo che farà il debutto sulla distanza dei 42,195 km, forte di un sensazionale primato del mondo sui 21,097 km di 56’42, ottenuto proprio a Barcellona quest'anno in febbraio dove era presente pure Crippa, crono stratosferico e prima volta di un uomo sotto la soglia dei 57 minuti, per cui se l'atleta già campione del mondo di mezza maratona a Gdynia nel 2020, oltre che di corsa campestre a Bathurst 2023 e a Belgrado 2024, saprà adattare il suo talento alla distanza doppia, potrebbe realizzare qualcosa di veramente importante, sia come piazzamento che come risultato cronometrico.