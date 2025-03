Tortu fa chiarezza sul legame con Jacobs dopo il caso spionaggio: "Il nostro rapporto è più che buono"

Per cancellare la delusione del mancato accesso alla finale olimpica nei 200 metri e il quarto posto con la staffetta 4x100, Tortu non vede l'ora di tornare in pista e dimostrare quanto valga, indipendentemente dalle polemiche che lo circondano: "Ne ho approfittato per cambiare un po’ di cose, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla forza massima, che adesso curo insieme a Stefano Serranò. Non mi snaturo: le mie caratteristiche elastiche non vengono meno. Ma ora ho qualche arma in più. A metà marzo, poi, ho trascorso una settimana a Catania, con Melluzzo e Rigali: il professor Di Mulo, referente federale della velocità, mi invitava da anni. Sono stato accolto in modo splendido - ha concluso l'azzurro -. La delusione di Parigi 2024 è come se fosse benzina sul fuoco, se la dimenticassi dovrei smettere di fare atletica. E ancora di più continuo a non digerire l’argento europeo sui 200. Quei risultati mi danno ulteriore carica: punto ai 200, ma è facile che torni a frequentare anche i 100. Intanto non vedo l’ora che cominci il raduno".