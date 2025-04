Atletica, Jacobs e il caso spionaggio: "Se Filippo Tortu sapeva una mazzata personale e per la squadra"

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di 'Belve' che andrà in onda stasera c'è anche Marcell Jacobs: il campione olimpico e primatista europeo dei 100 metri si è raccontato in un'intervista intima e profonda, parlando anche del caso del suo spionaggio (nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano) che coinvolge Giacomo Tortu, fratello di Filippo Tortu e da sempre suo manager. "Una notizia che mi ha sconvolto, non me lo sarei mai aspettato". Una 'rivalità' tra i due che evidentemente per il fratello di Tortu che lo gestiva "non si fermava in pista". E Fagnani insiste: 'È possibile che lui non sapesse?'. "Per come conosco Filippo non potrei mai pensare che fosse a conoscenza di questa cosa". Ma se dovesse emergere un suo coinvolgimento 'sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra'. "Ha licenziato il fratello?", chiede quindi Fagnani. "Non penso. È il fratello…" risponde Jacobs, che dopo un lungo e significativo silenzio aggiunge: "Io l'avrei fatto".