Sioli pronto per le nuove sfide nell'alto sulla strada degli Europei di Birmingham e non solo

"Sicuramente è stato un bellissimo inizio stagione, i due successi nella Diamond mi hanno dato qualcosa di unico, ma l'aspetto più importante è sicuramente l'aver acquisito molta più fiducia in me stesso, che purtroppo è stata quella che mi è mancata spesso l’anno scorso. Dopo un inverno complicato sono riuscito a tornare al top della forma e questo non era certo scontato, frutto sicuramente dell’enorme lavoro fatto con il mio staff, in particolare con allenamenti alternativi alla tecnica del salto che per molto non ho potuto praticare, quali lavori più veloci attraverso i quali sono riuscito a potenziare punti che prima trascuravo molto. Ero quindi ben cosciente di essere in un ottimo stato di forma, perché adesso mi sto allenando molto bene e ad alte intensità, cosa che mi ha permesso di avere risultati molto buoni in gara."