Mondiali, Lamine Yamal: "Sono al 90% e penso che la Spagna vincerà i Mondiali"

Rispetto alle critiche dei media sul gioco della nazionale, il fuoriclasse ha segnalato che "l'importante è vincere. Ovviamente bisogna giocare bene, ma se giochi bene e perdi, ce ne andiamo via tutti tristi", ha aggiunto. "E' vero che possiamo migliorare perché siamo molto meglio del livello che stiamo esibendo". Sulla sua leadership nella nazionale spagnola, Yamal ha sottolineato che "ovviamente Pedri, Rodri e Nico sono bravissimi, ma io sono il '10' del Barça, sono quello che a un certo punto può cambiare la partita. Non sento la pressione, la pressione è un problema quando non puoi fare quello che ti chiedono e penso invece di poter fare quello che mi viene richiesto", ha assicurato.