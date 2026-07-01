F1, Verstappen: "Adoro il circuito di Silverstone, ha grande storia"

"L'Austria è stata una grande gara per noi ed è stato bello tornare a lottare per la vittoria. Il secondo posto è un risultato solido, abbiamo trovato un buon passo ed è stato bello lottare in pista. Ora siamo subito concentrati sulla prossima gara del doppio appuntamento". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio di Gran Bretagna. "Adoro il circuito di Silverstone, ha una grande storia. Penso che sarà diverso e più impegnativo, soprattutto per via della distribuzione dell'energia su questa pista. A causa del layout e delle curve ad alta velocità potrebbe essere una gara più dura, ma sembra che farà più caldo del previsto, quindi vedremo. È bello per il team essere più vicini a casa ed è sempre una settimana intensa con molte cose che succedono", ha aggiunto.