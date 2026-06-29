Tortu riparte dai 200 metri di Eisenstadt in Austria verso gli Europei di Birmingham

"Oltre naturalmente alla gara e al momento in cui ho letto sul tabellone il risultato, ho due bei ricordi di quella trasferta. Uno di questi è il viaggio di andata in aereo. Mi sentivo talmente tanto sicuro di ottenere quel riscontro cronometrico, che lo reputavo già quasi una cosa fatta nella mia testa, perché era un momento che già avevo immaginato tante volte, per cui avevo solo paura che cadesse l'aereo e di non potere quindi fare quanto già ero certo avrei fatto. E l'altra cosa che mi ricordo molto bene, è quando sono andato a cena poi con amici e familiari dopo la gara, perché siamo andati a mangiare una bistecca in un bellissimo ristorante di Madrid."