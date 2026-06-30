Jacobs in gara due volte sui 100 metri di Eisenstadt per un'altra importante verifica

Marcell Jacobs sarà impegnato domani 1° luglio sui 100 metri del Raiffeisen Austrian Open, tappa Silver del Continental Tour 2026 in programma a Eisenstadt in Austria, in quello che sarà un importante test in vista degli Europei di Birmingham ad agosto, sia perché disputerà due turni di gara, tra batterie e presumibile finale, ma anche in virtù del fatto che affronterà due dei suoi più pericolosi avversari dell'evento continentale britannico, sulla strada per la terza conquista del titolo, dopo quelli di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024.