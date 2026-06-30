Jacobs in gara due volte sui 100 metri di Eisenstadt per un'altra importante verifica
Il velocista azzurro, tornato a ottimi livelli, contro due pericolosi avversari dei prossimi europei di Birmingham. Debutto di Tortu sui 200 metridi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Marcell Jacobs sarà impegnato domani 1° luglio sui 100 metri del Raiffeisen Austrian Open, tappa Silver del Continental Tour 2026 in programma a Eisenstadt in Austria, in quello che sarà un importante test in vista degli Europei di Birmingham ad agosto, sia perché disputerà due turni di gara, tra batterie e presumibile finale, ma anche in virtù del fatto che affronterà due dei suoi più pericolosi avversari dell'evento continentale britannico, sulla strada per la terza conquista del titolo, dopo quelli di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024.
L'obiettivo del 31enne velocista azzurro sarà anche quello di dare continuità all'ottima crescita di forma mostrata dal debutto di Savona il 20 maggio, concretizzata con il 9"99 del Golden Gala e con il 9"96 di due giorni fa a Parigi sempre in Diamond League, e in questo sarà certamente stimolato in chiave europea dal tedesco Owen Ansah e dal britannico Romell Glave, entrambi autori del tempo di 9"98 in questa stagione, ma anche a livello internazionale da un mito dell'atletica moderna, il sudafricano primatista del mondo dei 400 metri e campione olimpico di Rio 2016, Wayde Van Niekerk.
Il secondo italiano impegnato nel meeting austriaco sarà Filippo Tortu, impegnato sui 200 metri, al debutto agonistico dopo il brutto infortunio di fine gennaio in una gara indoor che l'ha tenuto fermo vari mesi, e per lui un avversario che gli evocherà solo bei ricordi, quale il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, con il quale fu autore della sensazionale rimonta in occasione dell'oro olimpico della 4x100 a Tokyo 2021, oltre che tra gli altri il tedesco Joshua Hartmann.