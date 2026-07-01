Lazio, Piccoli nel mirino: c'è l'apertura della Fiorentina

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso continua a sondare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Roberto Piccoli: l'attaccante classe 2001 non ha convinto nel suo primo anno alla Fiorentina e ora potrebbe lasciare il club già in questa sessione. I viola aprono a una cessione in prestito, formula sulla quale la Lazio vorrebbe impostare la trattativa. Nei giorni prossimi potrebbero arrivare degli sviluppi.