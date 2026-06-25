Schwazer non si difenderà dalle accuse di doping: la NADA nega controanalisi

"La NADA Germania ha comunicato di aver fissato il termine del 06.07.2026 ore 10.00 per l’apertura e l’analisi delle prove B in Colonia; nel contempo ha anche reso noto, che non procederà all’esame dell’urina “residuale” del controllo doping del 26.04.2026, consegnata direttamente dagli addetti, perché tale analisi non risponde alle procedure previste dal Codice e perché non sussiste una Chain of Custody ai sensi della WADC / NADC e ISL. Alex Schwazer aveva richiesto la controanalisi delle provette B a condizione che venisse esaminata “la terza provetta” con l’urina “residuale” consegnata sempre in sede di controllo antidoping il 26.04.2026.