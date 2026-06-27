Jacobs sui 100 metri della Diamond League di Parigi assediata dal caldo
Il velocista azzurro in cerca di conferme dopo l'ottima impressione suscitata al Golden Gala, sulla strada verso gli Europei di Birmingham. Temperatura torrida nella capitale francesedi Redazione Sprintnews
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Marcell Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili, domani 28 giugno nello Stade Charléty di Parigi, in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026, per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala il 4 del presente mese, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9"99 che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno.
Ed è proprio nell'ottica continentale che si muove infatti la stagione del 31 enne velocista azzurro, ritornato dalla fine del 2025 sotto la guida tecnica dell'allenatore dei suoi principali trionfi, Paolo Camossi, perché ad agosto a Birmingham ci saranno i Campionati Europei dove punterà a riconquistare il titolo già vinto in occasione delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, per realizzare uno storico tris mai riuscito a nessuno nell'ambito dei 100 metri.
La sfida della capitale francese, sotto assedio di un caldo tremendo che ha addirittura messo in discussione il regolare svolgimento dell'evento per motivi di ordine pubblico, ma gli organizzatori hanno smentito ufficialmente le voci in tal senso, vedrà tanti grandi protagonisti oltre al campione olimpico di Tokyo2021, quali su tutti il fenomeno statunitense oro a cinque cerchi proprio sui 100 a Parigi 2024, Noah Lyles, ma anche in ottica sempre dei campionati europei di agosto, il britannico Jeremiah Azu, sicuramente sarà uno dei principali rivali dell'italiano, che quest'anno vanta uno stagionale di 10"03.
Tra i restanti fortissimi velocisti in gara gli altri statunitensi Jordan Anthony e Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse, il keniano Ferdinand Omanalya e il sudafricano Akani Simbine.
Da evidenziare come la gara di Parigi sarà seguita, per quanto riguarda l'azzurro, da un altro 100 mercoledì 1° luglio a Eisenstadt in Austria.
In chiave azzurra sarà in pista anche, nei 3000 siepi uomini, Osama Zoghlami per quanto riguarda discipline che assegnano punti Diamond, mentre sarà impegnata anche la staffetta 4x100 mista italiana in una gara a parte, inserita nel programma.
Tra i temi del meeting, la nuova sfida degli 800 donne tra la svizzera Audrey Werro e l'olandese Femke Bol, ma soprattutto il ritorno in pedana dell'extraterrestre Armand Duplantis nell'asta uomini, dopo la clamorosa sconfitta del 7 giugno scorso a Stoccolma, la prima degli ultimi tre anni, e dopo il suo matrimonio.