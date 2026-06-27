Jacobs sui 100 metri della Diamond League di Parigi assediata dal caldo

Ed è proprio nell'ottica continentale che si muove infatti la stagione del 31 enne velocista azzurro, ritornato dalla fine del 2025 sotto la guida tecnica dell'allenatore dei suoi principali trionfi, Paolo Camossi, perché ad agosto a Birmingham ci saranno i Campionati Europei dove punterà a riconquistare il titolo già vinto in occasione delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, per realizzare uno storico tris mai riuscito a nessuno nell'ambito dei 100 metri.