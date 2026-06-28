Jacobs terzo sui 100 metri di Parigi con un ottimo 9"96
Il duplice campione olimpico di Tokyo 2021 conferma in pieno la sua condizione in crescita, e scende ancor più nettamente sotto la barriera dei 10 nettidi Redazione Sprintnews
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Marcell Jacobs si è piazzato in terza posizione con il tempo di 9"96 sui 100 metri maschili del Meeting di Parigi, ottava tappa della Diamond League 2026 disputata nello Stade Charléty della capitale francese, al termine di una gara in cui ha mostrato di stare tornando ai suoi migliori livelli, arrendendosi di pochissimo solamente agli statunitensi Trayvon Bromell, primo in 9"91, e Noah Lyles secondo in 9"92, ma precedendo il sudafricano Akani Simbine quarto in 9"97, e l'altro USA Jordan Anthony quinto in 9"99.
Per il 31enne velocista azzurro un'altra grande iniezione di fiducia, dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 netti, con 9"99, e a questo punto la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa.
Jacobs, che dalla fine del 2025 è tornato ad allenarsi con l'allenatore dei suoi principali trionfi, Paolo Camossi, tornerà in gara mercoledì 1° luglio sui 100 metri del meeting di Eisenstadt in Austria, prova Silver del Continental Tour.
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L'altro italiano impegnato nell'evento francese sui 3000 siepi maschili, Osama Zoghlami, è dodicesimo con il tempo di 8'17"23 nella gara vinta dal tedesco Karl Bebendorf in 8'05"55.
Nelle serie dei 100 metri non valide invece per il Trofeo del Diamante, l'azzurra Alessia Pavese ha vinto la sua per millesimi sulla francese Chloe Galet, realizzando il primato personale con 11"33, poi anche Filippo Randazzo al maschile ha ottenuto il successo nella sua eguagliando il primato stagionale di 10"30, mentre ancora al femminile l'altra italiana Gloria Hooper è stata seconda in un'altra serie con 11"30.
Successivamente nella 4x100 mista, la nuova disciplina introdotta da quest'anno in tutte le grandi competizioni internazionali, la formazione italiana composta da Eduardo Longobardi, Pavese, Lorenzo Ianes, gli uomini al debutto assoluto con la maglia della nazionale, e Hooper, ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 41"04 nella prova vinta dalla Francia con 40"99, anche se al traguardo aveva chiuso in prima posizione la Germania poi squalificata.
Tra le altre gare da evidenziare l'ennesima sensazionale prestazione della svizzera Audrey Werro che ha dominato ancora una volta gli 800 donne con un altro straordinario crono, 1'53"80, grazie al quale si è migliorata di ulteriori 18 centesimi, confermata la miglior prestazione mondiale dell'anno e la terza di sempre nella storia, avvicinando ancor di più lo storico primato risalente al 1983 della slovacca Jarmila Kratochvílová, di 1'53"28, mentre si è comportata molto bene anche l'olandese Femke Bol, alla terza competizione in carriera sul doppio giro di pista, seconda con un eccellente 1'55"60.
Per concludere l'extraterrestre svedese Armand Duplantis è ritornato senza alcun problema alla vittoria nel salto con l'asta maschile, con il record del meeting di 6.13, provando anche poi tre tentativi falliti a 6,32 che sarebbe stato il suo sedicesimo record del mondo consecutivo, cancellando quindi subito il piccolo smacco subito il 7 giugno scorso in occasione della Diamond League di Stoccolma, quando venne incredibilmente battuto dopo 3 anni di imbattibilità, ma certamente stava pensando al suo prossimo matrimonio celebrato poi solo cinque giorni dopo il 12.