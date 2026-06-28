Jacobs terzo sui 100 metri di Parigi con un ottimo 9"96

Marcell Jacobs si è piazzato in terza posizione con il tempo di 9"96 sui 100 metri maschili del Meeting di Parigi, ottava tappa della Diamond League 2026 disputata nello Stade Charléty della capitale francese, al termine di una gara in cui ha mostrato di stare tornando ai suoi migliori livelli, arrendendosi di pochissimo solamente agli statunitensi Trayvon Bromell, primo in 9"91, e Noah Lyles secondo in 9"92, ma precedendo il sudafricano Akani Simbine quarto in 9"97, e l'altro USA Jordan Anthony quinto in 9"99.