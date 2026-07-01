Venezia, Haps rinnova fino al 2028

01 Lug 2026 - 13:05
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Il Venezia FC comunica che "il difensore Ridgeciano Haps ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2028. Approdato in laguna nella stagione 2021/22, Haps, 33 anni, ha collezionato 97 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da 8 reti e 8 assist. Protagonista della promozione in Serie A 2025/26, Haps ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del campionato realizzando 5 gol e altrettanti assist, consolidando sempre di più il legame con il club, la città e i tifosi". 

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